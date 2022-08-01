Україна

Обстрілюють своїх: на город колишньої жительки РФ прилетів ворожий снаряд

Андрій Почтєв 01 Серпня 2022, 21:00
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