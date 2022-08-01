Обстрілюють своїх: на город колишньої жительки РФ прилетів ворожий снаряд

Місія росіян — вбити та закатувати — стосується всіх, хто живе на українській території. Тож не щастить навіть тим українцям, які раніше мали російське громадянство.

Селище Юліївка на Запоріжжі щоденно потерпає від російських обстрілів снарядами та касетними бомбами.

У цій місцевості проживає багато людей, які раніше жили в Росії й мають там численних родичів. Тож міф росіян про визволення “своїх” знову зазнає краху.

Внаслідок обстрілів постраждали вже десятки будинків та культурний центр, яким опікується одна з колишніх жительок РФ Ольга Ковальчук.

Жінка третину життя прожила в Росії, а зараз ракети цієї країни руйнують будинок, вибиваючи вікна й пробиваючи дах.

Ще одна постраждала — пані Галина. На город неподалік від будинку жінки прилетіли “інопланетяни”. Так вона називає російську ракету, яка лишила по собі вирву в землі, знищила літню кухню й вибила вікна у будинку.

Це змусило жінок остаточно розірвати зв’язок з численними родичами та знайомими в Росії. За їхніми словами, ці люди тепер схожі на зомбі від російської пропаганди.

Багато мешканців Юліївки вже виїхали разом з дітьми у пошуках безпеки. Однак на знак віри й бажання повернутися в рідну домівку дітлахи намалювали патріотичні малюнки, які зараз прикрашають стіни культурного осередку.

Вибухи відчувають усі мешканці Запорізької області. Нещодавно в Оріхові Запорізької області жінка врятувала сина ціною власних ніг.

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