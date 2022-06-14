Обстреляли Запад Украины. Взрывы во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях

Утром 14 июня враг выпустил две ракеты по Одессе, их сбили силы ПВО. Однако российские военные не остановились и после обеда стали обстреливать Запад Украины. Рассказываем о взрывах во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Взрывы во Львовской области

Во время воздушной тревоги во Львовской области были слышны взрывы. По предварительной информации, Андрей Садовой сообщил, что это работает ПВО. Однако в самом городе было тихо.

Позже появилась информация от начальника ОВА Максима Козицкого, что над Золочевом силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Осколки упали на кирпичный завод.

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Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Запускали ракету с юго-восточного направления.

Взрывы в Тернопольской области

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о взрывах во время воздушной тревоги, это были силы ПВО.

Позже начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что силы ПВО сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью. Специалисты выехали на места взрывов.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Жителей попросили быть осторожными, ведь перехваченная ракета меняет свою траекторию и несет угрозу. Если ты увидел(-а) осколки сбитой ракеты, не подходи близко и не прикасайся, вызывай полицию.

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Взрывы в Хмельницкой области

Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Осколки упали в поле, повреждений построек нет. В настоящее время производится поиск места падения/осколков сбитой ракеты. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

Под угрозой обстрелов остается вся Украина. Остается также угроза с моря в приморских регионах. Ранее мы рассказывали о ситуации в Одессе.

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