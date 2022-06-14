Обстріляли Захід України. Вибухи у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях

Вранці 14 червня ворог випустив дві ракети по Одесі, їх збили сили ППО. Проте російські військові не зупинилися й після обіду почали обстрілювати Захід України. Розповідаємо про вибухи у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Вибухи у Львівській області

Під час повітряної тривоги у Львівській області було чути вибухи. За попередньою інформацією, Андрій Садовий повідомив, що це працює ППО. Проте у самому місті було тихо.

Згодом з’явилася інформація від начальника ОВА Максима Козицького, що над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Уламки впали на цегельню.

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Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Запускали ракету з південно-східного напрямку.

Вибухи в Тернопільській області

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про вибухи під час повітряної тривоги, це були сили ППО.

Згодом начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про те, що сили ППО спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця вибухів.

За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.

Жителів попросили бути обережними, адже перехоплена ракета змінює свою траєкторію і становить загрозу. Якщо ти побачив(-ла) уламки збитої ракети, не підходь близько і не торкайся, викликай поліцію.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 червня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Вибухи в Хмельницькій області

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. Наразі здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Під загрозою обстрілів залишається вся Україна. Є також загроза з моря у приморських регіонах. Раніше ми розповідали про ситуацію в Одесі.

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