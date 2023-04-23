Найти себя в мирной жизни: во Львове бесплатно учат раненых бойцов

Раненые во время войны украинцы могут бесплатно получить новую профессию во Львове. На базе одного из училищ запустили учебный проект, в основном предлагают профессию сварщика или инсталлятора. Ведь сейчас у них есть потребность на рынке труда.

После курса все получают сертификаты и смогут работать.

Программа по поддержке пострадавших от войны бесплатна. Действует проект при содействии ООН. Все для того, чтобы помочь военным и гражданским адаптироваться к жизни после травм. А еще популяризировать востребованные рабочие профессии.

В рамках проекта есть встречи с работодателями, они представляют свои компании и предлагают соискателям образования, получить у них возможность трудоустройства.

Сейчас идет набор на следующие группы по специальностям сварщик и установщик. Впоследствии список профессий планируют расширить. Пострадавшие от войны могут зарегистрироваться, заполнив онлайн-анкету на сайте Львовского городского совета.

Кстати, раньше мы еще рассказывали, как найти работу по душе даже во время войны.

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