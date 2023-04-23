Знайти себе у мирному житті: у Львові безкоштовно навчають поранених бійців

Поранені під час війни українці можуть безкоштовно здобути нову професію у Львові. На базі одного з училищ запустили навчальний проект, в основному пропонують фах зварювальника або інсталятора. Адже нині у них є потреба на ринку праці.

Після курсу всі отримують сертифікати й зможуть працювати.

Програма з підтримки постраждалих від війни безкоштовна. Діє за сприянням ООН. Усе для того, аби допомогти військовим і цивільним адаптуватися до життя після травм. А ще популяризувати нині затребувані робітничі професії.

В рамках проекту є зустрічі з роботодавцями, вони представляють свої компанії й пропонують здобувачам освіти, отримати в них можливість працевлаштування.

Нині триває набір на наступні групи за фахами зварник та інсталятор. Згодом перелік професій планують розширити. Постраждалі від війни можуть зареєструватися, заповнивши онлайн-анкету на сайті Львівської міської ради.

До речі, раніше ми ще розповідали, як знайти роботу до душі навіть під час війни.

Підписуйся на наш Telegram та шукай корисну інформацію саме для тебе!