Украина

Движение — 20 машин в сутки. Какая очередь на границе с Польшей — что известно по состоянию на этот момент

Катерина Курбанова 10 ноября 2023, 18:00

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Карта боевых действий 10 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:17
Recovery семінар
Центр Recovery провел семинар по психологической реабилитации военных — где посмотреть лекции
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
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Карта боевых действий 9 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
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Карта боевых действий 10 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

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