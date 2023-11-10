Движение — 20 машин в сутки. Какая очередь на границе с Польшей — что известно по состоянию на этот момент

20 тыс. авто застряли с обеих сторон на границе Украины и Польши из-за забастовки польских перевозчиков, которая длится с понедельника. Об этом сообщили в украинском Мининфраструктуры.

В министерстве говорят, что Украина с уважением относится к праву на протест, но блокирование границы нарушает логистические пути, которые влияют на экономику всего Евросоюза.

Очередь на границе с Польшей: что известно по состоянию на этот момент

Трехчасовые переговоры польского правительства с перевозчиками закончились безрезультатно. Протестующие и дальше настроены продолжить перекрывать движение товаров через границу с Украиной. Заблокированными остаются три пункта пропуска — два во Львовской области и один на Волыни.

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Забастовщики возмущены из-за якобы слишком большой конкуренции с украинскими перевозчиками. Требуют вернуть специальные разрешения для въезда в ЕС, которые временно отменили, чтобы поддержать экономику Украины во время войны.

Поляки обещают блокировать пункты пропуска до конца года, пока их требования не выполнят. На пункте пропуска Ягодин находится наша корреспондентка Екатерина Курбанова. Она рассказала, какая очередь на границе с Польшей и что известно сейчас.

Работа пункта пропуска парализована. В терминале стоит около 400 автомобилей. Люди фактически неделю живут в грузовиках, из-за холода должны постоянно прогревать авто и греться сами. Застрявшие здесь водители прибыли по электронной очереди. Но пересечь пункт пропуска не успели.

Одна отрасль экономики, которая осталась более или менее подвижна, ее сейчас рубят, — говорит дальнобойщик Дмитрий.

По ту сторону границы тоже назревает напряжение. Въехать из Дорогуска в Ягодин сейчас не могут примерно 1200 грузовиков. Это цифра по состоянию на утро 10 ноября. В Украину пропускают только гуманитарную помощь, цистерны с горючим и пассажирские автобусы.

Одну-две фуры в час пропускают из общей очереди. Однако этого критически мало. В сутки через этот пункт пропуска в одну сторону должно проходить 600 грузовиков. Сейчас проходит около 20.

Затяжная забастовка польских водителей будет иметь последствия не только для Украины, но и для Польши, всех стран Европы — это срыв договоренностей и недополучение в украинский бюджет. Дальнобойщики направляются на пункты пропуска с Венгрией.

Ранее мы рассказывали, какие способы используются для незаконного выезда за границу.

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