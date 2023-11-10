Рух — 20 машин на добу. Яка черга на кордоні з Польщею — що відомо станом на цю мить

20 тис. авто застрягли з обох боків на кордоні України та Польщі через страйк польських перевізників, який триває з понеділка. Про це повідомили в українському Мінінфраструктури.

У міністерстві кажуть, що Україна з повагою ставиться до права на протест, але блокування кордону порушує логістичні шляхи, що впливає на економіку всього Євросоюзу.

Черга на кордоні з Польщею: що відомо станом на цю мить

Тригодинні переговори польського уряду з перевізниками закінчилися безрезультатно. Протестувальники і далі налаштовані продовжити перекривати рух товарів через кордон з Україною. Заблокованими лишаються три пункти пропуску — два на Львівщині та один на Волині.

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Страйкарі обурені через нібито занадто велику конкуренцію з українськими перевізниками. Вимагають повернути спеціальні дозволи для в’їзду до ЄС, які тимчасово скасували, щоб підтримати економіку України під час війни.

Поляки обіцяють блокувати пункти пропуску до кінця року, доки їх вимоги не виконають. На пункті пропуску Ягодин перебуває наша кореспондентка Катерина Курбанова. Вона розповіла, яка черга на кордоні з Польщею та що відомо станом на зараз.

Робота пункту пропуску паралізована. У терміналі стоїть близько 400 автомобілів. Люди фактично тиждень живуть у вантажівках, через холод мусять постійно прогрівати авто та грітися самі. Водії, що застрягли тут, прибули за електронною чергою. Але перетнути пункт пропуску не встигли.

Одна галузь економіки, яка лишилася більш-менш рухома, її зараз рублять, — каже далекобійник Дмитро.

По той бік кордону теж назріває напруга. В’їхати з Дорогуська в Ягодин зараз не можуть приблизно 1200 вантажівок. Це цифра станом на ранок 10 листопада. До України пропускають лише гуманітарну допомогу, цистерни з пальним та пасажирські автобуси.

Одну-дві фури на годину пропускають із загальної черги. Проте цього критично мало. За добу через цей пункт пропуску в один бік має проходити 600 вантажівок. Зараз проходить близько 20.

Затяжний страйк польських водіїв матиме наслідки не лише для України, а й для Польщі, всіх країн Європи — це зрив домовленостей і недоотримання до українського бюджету. Далекобійники прямують на пункти пропуску з Угорщиною.

Раніше ми розповідали, які способи використовують для незаконного виїзду за кордон.

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