Украина

Огонь его даже не коснулся! Россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Харькове, но памятник философу уцелел

Татьяна Доцяк 23 мая 2023, 22:00

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0:04:40
Коли та наскільки виростуть ціни на електроенергію
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