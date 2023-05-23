Огонь его даже не коснулся! Россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Харькове, но памятник философу уцелел

В Харьковской области пораженный год назад вражеской ракетой музей Григория Сковороды не законсервировали из-за отсутствия финансирования — после удара уцелели стены дома, где жил украинский философ.

Во дворе музея остатки кровли — то, что осталось после попадания ракеты, говорит Анна Ярмиш, заведующая научно-образовательным отделом в Национальном музее Григория Сковороды.

Стены бело-желтого фасада прикрыты пленкой, чтобы не разрушались осадками. В ночь на 7 мая, в год, когда мир чествовал 300-летие со дня рождения Григория Сковороды, россияне не просто обстреляли дом, где последние годы жил великий философ, а попали в его сердце.

Основная коллекция уцелела, ее заранее вывезли, а вот само здание осталось без кровли, внутри почти все выгорело, чудом огонь не задел личные вещи философа. И это просто мистика — устояла скульптура Григория Сковороды, расположенная в центре дома.

Я стою на том месте, огонь которого не коснулся! Здесь стоял Григорий Сковорода — мыслитель и, соответственно, та скульптура стала символом стойкости нашей нации, — рассказывает Анна Ярмиш.

На консервацию стен музея нужно более 9 млн грн. О выделении хотя бы части этих средств можно говорить только после выполнения полугодового бюджета.

Подали запрос и в государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, чтобы получить помощь государства. Законсервировать музей нужно уже в этом году.

В самом же музее говорят, глобальную реставрацию можно начинать только после победы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что известно о взрывах Харьковской области 18 мая.

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