Вогонь його не торкнувся навіть! Росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Харкові, але пам’ятник філософу вистояв

На Харківщині уражений рік тому ворожою ракетою музей Григорія Сковороди не законсервували через відсутність фінансування — після удару вціліли стіни будинку, де жив український філософ.

На подвір’ї музею залишки покрівлі — те, що лишилося після влучання ракети, каже пані Ганна Ярміш, завідувачка науково-освітнього відділу в Національному музеї Григорія Сковороди.

Стіни біло-жовтого фасаду прикриті плівкою, щоб не руйнувалися опадами. В ніч проти 7 травня, в рік, коли світ вшановував 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди, росіяни не просто обстріляли будинок, де останні роки жив великий філософ, а влучили в його серце.

Основна колекція вціліла, її завчасно вивезли, а от сама будівля залишилась без покрівлі, всередині майже все вигоріло, дивом вогонь не зачепив особисті речі філософа. І це просто містика — встояла скульптура Григорія Сковороди, яка була розміщена в центрі будинку.

Я стою на тому місці, вогонь якого не торкнувся! Бо тут стояв Григорій Сковорода — мислитель і, відповідно, та скульптура стала символом незнищенності нашої нації, — розповідає Ганна Ярміш.

На консервацію стін музею потрібно понад 9 млн грн. Про виділення хоча б частини цих коштів можна говорити лише після виконання піврічного бюджету.

Подали запит і до державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України, аби отримати допомогу держави. Законсервувати музей треба вже цього року. В самому ж музеї кажуть, глобальну реставрацію можна починати лише після перемоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відомо про вибухи на Харківщині 18 травня.

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