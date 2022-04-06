Выходка оккупантов в Мелитополе — украинцев планируют мобилизовать в российскую армию

Запорожская область остается частично оккупированной. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации в городе, эвакуации, действиях оккупантов на местности и похищении людей.

Ситуация в городе достаточно сложная.

— Два дня назад они (оккупанты — ред.) прибегли к новой практике, когда из организованных эвакуационных автобусов они полностью высаживают мужчин и оставляют их в городе, чтобы потом предъявлять повестки.

Они хотят, чтобы украинские мужчины служили в российской армии и воевали против Украины.

Также враг не позволяет организованно вывезти людей из города, но у тех, кто пытается несмотря на страх и риск выехать, есть возможность прорваться.

Снова есть попытки отправить гуманитарную помощь из Запорожья в Мелитополь и теми же автобусами эвакуировать людей, которые хотят уехать из оккупированного города.

Желающих эвакуироваться много. Только на сегодня в одном Мелитополе на эвакуацию записалось шесть тысяч человек. В городе оставаться, говорят, небезопасно.

Людей похищают прямо на улице, бизнесменов сначала грабят, а потом прячут в подвале.

Оккупанты пытались устроить свои порядки и в учебном процессе, но им это не удалось. Директора учебных заведений одновременно написали заявления на увольнение.

Еще одна из угроз — срыв посевной кампании на временно оккупированных территориях. Враг минирует все поля, поэтому сельхозработники просто боятся выходить на работу. Технику оккупанты тоже похищают. Говорят, мол, ведут себя по-хозяйски.

Напомним, ранее ВСУ освободили от оккупанта три населенных пункта в Херсонской области.