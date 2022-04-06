Украина

Выходка оккупантов в Мелитополе — украинцев планируют мобилизовать в российскую армию

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 апреля 2022, 15:30

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0:04:32
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