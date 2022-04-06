Витівка окупантів у Мелітополі — збираються мобілізовувати до російської армії українців

Запорізька область поки залишається частково окупованою. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію у місті, евакуацію, дії окупантів та цинічні викрадення людей.

Ситуація у місті досить складна.

— Два дні тому вони (окупанти — ред.) розпочали нову практику, коли з організованих евакуаційних автобусів висаджують чоловіків та залишають їх на окупованих територіях, щоб потім пред’являти повістки.

Вони хочуть, щоб українські чоловіки служили в російській армії та воювали проти України.

Також ворог не дає можливості організовано вивезти людей із міста, але ті, хто намагається попри страх та ризик виїхати, мають можливість прорватись.

Знову є спроби відправити гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Мелітополя і тими ж автобусами евакуювати людей, які хочуть виїхати з окупованого міста.

Охочих евакуюватися багато. Тільки на 6 квітня в одному Мелітополі на евакуацію записалися шість тисяч осіб. У місті залишатися, кажуть, небезпечно.

Людей викрадають просто на вулиці, бізнесменів спочатку грабують, а потім ховають у підвали.

Окупанти намагалися влаштувати свої порядки й у навчальному процесі, але їм це не вдалося. Директори закладів освіти одночасно написали заяви на звільнення.

Ще одна із загроз — зрив посівної кампанії на тимчасово окупованих територіях. Ворог мінує всі поля, тому сільгосппрацівники просто бояться виходити на роботу. Техніку окупанти теж викрадають. Кажуть, мовляв, поводяться як господарі.

Нагадаємо, раніше ЗСУ звільнили від окупанта три населені пункти на Херсонщині.