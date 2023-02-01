Госпитали армии РФ в роддомах: что происходит в оккупированном Луганске

Россия — “страна возможностей”. По словам председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, из обычных роддомов Луганска оккупанты устроили полевой госпиталь и даже место жительства личного состава вражеской армии.

Гайдай рассказал, как захватчики вывезли все ценное медицинское оборудование, а уровень медицинских услуг по всей области вернулся к уровню середины 70-х годов прошлого столетия.

Кроме ужасов оккупации, россияне активно готовятся к новой волне наступления, чтобы к началу апреля выполнить поставленные кремлевским режимом задачи.

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— Им плевать на местное население.

Для них хорошо, когда прифронтовые села и города покинуты, потому что в пустые дома заселяются боевики, а местное население не сдает российские позиции ВСУ, — говорит Сергей Гайдай.

В целом ситуация на луганском отрезке фронта остается сложной, но контролируемой. Бойцы мотивированы и готовы с боем возвращать захваченные россиянами территории.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какая ситуация в Кременной и Белогоровке Луганской области.