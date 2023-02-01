Україна

Шпиталі армії РФ у пологових будинках: що відбувається в окупованому Луганську

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 01 Лютого 2023, 22:00

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0:20:52
Михайло Подоляк про ефективність флешмобу #freetheleopards
Як леопардовий флешмоб допоміг Україні отримати німецькі танки — відповідь Подоляка
0:03:24
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