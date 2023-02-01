Шпиталі армії РФ у пологових будинках: що відбувається в окупованому Луганську

Росія — “країна можливостей”. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зі звичайних пологових будинків Луганська окупанти влаштували польовий шпиталь та навіть місце проживання особового складу ворожої армії.

Гайдай розповів, як загарбники вивезли усе цінне медичне обладнання, а рівень медичних послуг по всій області повернувся до рівня середини 70-х років минулого століття.

Окрім жахіть окупації, росіяни активно готуються до нової хвилі наступу, щоб до початку квітня виконати поставлені кремлівським режимом завдання.

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— Їм начхати на місцеве населення.

Для них добре, коли прифронтові села та міста покинуті, тому що у порожні домівки заселяються бойовики, а місцеве населення не здає російські позиції ЗСУ, — каже Сергій Гайдай.

Загалом ситуація на Луганському відрізку фронту залишається складною, але контрольованою. Бійці вмотивовані та готові з боєм повертати захоплені росіянами території.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, яка ситуація у Кремінній та Білогорівці, що на Луганщині.