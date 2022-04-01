Украина

“Они готовятся к новым ударам. Мы — к еще более активной обороне.” Главное из обращения Зеленского

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 02 апреля 2022, 01:35

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