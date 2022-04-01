“Они готовятся к новым ударам. Мы — к еще более активной обороне.” Главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ночью 2 апреля выпустил новое обращение к украинцам и миру по поводу нападения российских войск на наше государство.

Впереди – сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый почувствует, что наступает мир, — говорит президент.

Главное из обращения Зеленского ночью 2 апреля

Две неразумные шутки России на первое апреля: старт весеннего призыва, который для призывников может вылиться в участие в войне против Украины, а значит гарантированную смерть и назначение каких-то “гауляйтеров”, временных руководителей на территориях, куда временно зашли оккупанты.

Российская Федерация пытается забирать в армию людей и в Крыму. Это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление.

На севере страны продолжается уход оккупантов. Медленный, но заметный.

На востоке страны ситуация остается очень сложной. Российских военных нагоняют на Донбасс и Харьковское направление. Они готовятся к новым ударам. Мы готовимся к еще более активной обороне.

Состоялся разговор с президентом Франции Макроном по поводу гуманитарной ситуации в украинских городах, в частности Мариуполе, терпящих обстрелы от оккупантов.

Сегодня работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской и Запорожской. Удалось спасти 6 тысяч 266 человек. В том числе 3 тысячи 71 человека из Мариуполя.

Состоялась встреча с главой Европейского парламента Робертой Метсолой относительно ускоренного вступления Украины в ЕС и санационной политики.

Уже традиционно подписан указ о награждении семи военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации. Из них двоих – посмертно.

Вечная память всем погибшим за Украину!

Уже второго апреля украинские мусульмане вместе со всеми мусульманами мира будут встречать Священный месяц Рамадан.

Искренние молитвы, взаимное прощение и добрые поступки характеризуют этот месяц. Но в Украине присоединяется еще одна добродетель: верность товарищам и своему народу в боях за свободу Украины. В которой мы обязательно победим.

Смотри полное обращение Зеленского ночью 2 апреля в видео онлайн.

Напомним, какие населенные пункты освободили ВСУ сегодня.