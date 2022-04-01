Україна

“Вони готуються до нових ударів. Ми — до ще більш активної оборони.” Головне зі звернення Зеленського 

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 02 Квітня 2022, 01:35

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Звернення Зеленського вночі 2 квітня

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