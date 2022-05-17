Остаться незамеченным не удастся! Украинские музыканты собрали деньги на антидроновые ружья

Нашим воинам на передовой теперь станет легче сражаться с вражескими беспилотниками. Два антидроновых ружья, стоимостью 15 тыс. евро каждое, вскоре отправятся на фронт.

Деньги на них собрали украинские музыканты на благотворительном концерте в Торонто, а также обычные украинцы. Ведь каждая копейка нужна.

Такие ружья уже два года на вооружении украинской армии и спасли сотни жизней. Читай дальше, как работает это оружие и почему культурный фронт важен.

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Как работает антидроновое ружье

Когда на дрон направляешь ружье, он полностью теряет связь с пультом. Тухнет экран, и он начинает садиться, — объясняет военнослужащий с позывным Грек.

Следовательно, российский разведчик теряет картинку онлайн… а с ней и веру в выполненное задание. Беспилотник уже не скорректирует артиллерию по нашим воинам и не скинет на них взрывчатку.

Такое оружие незаменимо в современной войне, ведь именно эти, казалось бы, невинные летательные аппараты могут стать причиной значительных потерь среди военных.

Приземленный вражеский дрон — хороший трофей, потому что пригоден для работы.

Радиус действия ружья-антидрона — до шести километров. Управлять им очень легко. Военные уверяют, что за десять минут можно научить любого.

Как собирали средства на покупку антидронового ружья

Группа ONUKA не могла гастролировать за границей, ведь в составе девять мужчин, и все призывного возраста. Поэтому они спели онлайн на благотворительном концерте для зрителей в Торонто.

Музыканты сразу сказали организаторам, что все вырученные средства пойдут на эти гаджеты.

Это не сразу произошло, поскольку за границей не любят собирать деньги именно на оружие. Но здесь удалось достичь компромисса, — рассказывает фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко.

К сбору денег присоединились группа Балаклава Блюз, певица Круть, актриса Наталья Денисенко и каждый небезразличный украинец.

Певица Джамала уже не раз давала благотворительные концерты и собирала деньги для Украины. На одном из выступлений в Германии ей удалось собрать 67 млн евро.

В настоящее время Джамала продает свое платье, в котором открывала Евровидение 2017 в Украине, на аукционе Catawiki. Читай, что рассказала Джамала о продаже платья на аукционе.