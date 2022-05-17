Залишитись непоміченим не вдасться! Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці

Нашим воїнам на передовій тепер стане легше боротись із ворожими безпілотниками. Дві антидронові рушниці, вартістю 15 тис. євро кожна, невдовзі вирушать на фронт.

Гроші на них назбирали українські музиканти на благодійному концерті в Торонто, а також звичайні українці. Адже кожна копійка потрібна.

Такі рушниці вже два роки на озброєнні української армії і врятували сотні життів. Читай далі, як працює ця зброя і чому культурний фронт важливий.

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Як працює антидронова рушниця

Коли на дрон направляєш рушницю, він повністю втрачає зв’язок з пультом. Тухне екран, і він починає сідати, — пояснює військовослужбовець з позивним Грек.

Відтак російський розвідник втрачає картинку онлайн… а з нею і віру у виконане завдання. Безпілотник уже не скорегує артилерію по наших воїнах і не скине на них вибухівку.

Така зброя незамінна в сучасній війні, адже самі ці, здавалось би, невинні літальні апарати можуть стати причиною значних втрат серед військових.

Приземлений ворожий дрон — гарний трофей, бо придатний до роботи.

Радіус дії рушниці-антидрон — до шести кілометрів. Керувати нею надзвичайно легко. Військові запевняють, що за десять хвилин можна будь-кого навчити.

Як збирали кошти на купівлю антидронової рушниці

Гурт ONUKA не міг гастролювати за кордоном, адже в його складі дев’ять чоловіків, і всі призовного віку. Тому вони заспівали онлайн на благодійному концерті для глядачів у Торонто.

Музиканти одразу повідомили організаторів, що всі вторговані кошти підуть на ці помічні гаджети.

Це не одразу сталося, оскільки за кордоном не люблять збирати гроші саме на зброю. Але тут вдалося дійти компромісу, — розповідає фронтвумен гурту ONUKA Наталя Жижченко.

До збору грошей долучилися гурт Балаклава Блюз, співачка Круть, акторка Наталка Денисенко та кожен небайдужий українець.

Співачка Джамала вже не раз давала благодійні концерти та збирала гроші для України. На одному з виступів у Німеччині їй вдалося зібрати 67 млн євро.

Нині Джамала продає свою сукню, в якій відкривала Євробачення 2017 в Україні, на аукціоні Catawiki. Читай, що розповіла Джамала про продаж сукні на аукціоні.