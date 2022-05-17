Україна

Залишитись непоміченим не вдасться! Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 17 Травня 2022, 19:00

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