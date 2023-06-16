Мины падают на головы людям! Как освобожденная Харьковская область страдает от “лепестков”

В Харьковской области за время полномасштабной войны на минах подорвались 190 человек, 38 погибли, среди жертв есть дети, такие данные дает областное управление ГСЧС.

Украинская земля усеяна боеприпасами. Читай, как освобожденная Харьковская область усыпана минами, а “лепестки” падают с крыш.

Освобожденная Харьковская область усыпана минами — “лепестки” падают с крыш

Есть участки — мина на мине, а в больницы ежедневно попадают люди с оторванными ногами или руками. Изюм и близлежащие села — среди самых заминированных. Роману врачи спасли стопу, он наступил на мину в лесу. Он считает этот день вторым днем рождения.

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За время оккупации в этом подвале прооперировали более 360 человек и даже после освобождения вернуться в свою операционную врач не смог, она в руинах, рассказывает травматолог Юрий Кузнецов.

Пациентов меньше не стало. Надежда заново учится ходить, в марте она наступила на мину, ей оторвало ногу. Приборы не заметили пластмассовый “лепесток”, из-за этого женщина потеряла конечность.

Через несколько дней у нее выписка, затем реабилитация и бесплатное протезирование. Пациентов с минно-взрывными травмами в Изюмской больнице много. У одного мужчины в руке взорвалась граната, он хотел выбросить ее с дороги. А другая пациентка наткнулась на мину на кладбище.

Сразу после деоккупации в Изюм заехали саперы. Разминировали дороги, газовые магистрали, электросети. Травматологу Юрию Кузнецову приходилось оперировать и их. Подрывались саперы из Киева, Запорожья, некоторые остались без конечностей, кто-то погиб.

“Лепестки” могут заносить на зачищенную территорию потоки воды во время ливней. Они падают с крыш домов, делятся наблюдениями жители Изюма. Люди находят мины на остановках, дорогах, огородах. Изюм просто усеян боеприпасами, взрывается даже там, где прошли саперы.

Враг заминировал поля противотанковыми минами, заложил взрывчатки вдоль электролиний и газопроводов, рассказывают в ГСЧС. За время полномасштабной войны только в Харьковской области обезвредили почти 70 тыс. боеприпасов.

Разминируют территорию и спасатели, и полицейские, и военные. И все равно ресурса не хватает, население оставляет тысячи заявок о минах. Пока населенные пункты ждут разминирования, подрываются дети и пожилые люди.

На днях в больнице скончался 12-летний мальчик. В начале июня в Золочевской общине на мине взорвался автомобиль, в котором он ехал с семьей — две сестрички и папа выжили, а мама погибла на месте.

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