Міни падають на голови людям! Як звільнена Харківщина потерпає від “пелюсток”

На Харківщині за час повномасштабної війни на мінах підірвалися 190 людей, 38 загинули, серед жертв є діти, такі дані наводить обласне управління ДСНС.

Українська земля всіяна боєприпасами. Читай, як звільнена Харківщина всипана мінами, а “пелюстки” падають з дахів.

Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів

Є ділянки — міна на міні, а в лікарні чи не щодня потрапляють люди з відірваними ногами чи руками. Ізюм і прилеглі села — серед найбільш замінованих. Роману лікарі врятували стопу, він наступив на міну в лісі. Він вважає цей день другим днем народження.

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За час окупації в цьому підвалі прооперували понад 360 людей та навіть після звільнення повернутися до своєї операційної лікар не зміг, вона в руїнах, розповідає травматолог Юрій Кузнецов.

Пацієнтів менше не стало. Пані Надія наново вчиться ходити, в березні вона наступила на міну, їй відірвало ногу. Прилади не помітили пластмасову “пелюстку”, через це жінка втратила кінцівку.

За кілька днів у неї виписка, потім реабілітація і безкоштовне протезування. Пацієнтів із мінно-вибуховими травмами в Ізюмській лікарні багато. В одного чоловіка в руці вибухнула граната, він хотів викинути її з дороги. А інша пацієнтка натрапила на міну на цвинтарі.

Відразу після деокупації на Ізюмщину заїхали сапери. Розміновували дороги, газові магістралі, електромережі. Травматологу Юрію Кузнецову доводилося оперувати і їх. Підривалися сапери з Києва, Запоріжжя, деякі лишилися без кінцівок, хтось загинув.

“Пелюстки” можуть заносити на зачищену територію потоки води під час злив. Вони падають із дахів будинків, діляться спостереженнями жителі Ізюму. Люди натрапляють на міни на зупинках, дорогах, городах. Ізюмщина просто всіяна боєприпасами, вибухає навіть там, де пройшли сапери.

Ворог замінував поля протитанковими мінами, заклав вибухівки вздовж електроліній і газопроводів, розповідають в ДСНС. За час повномасштабної війни лише на Харківщині знешкодили майже 70 тис. боєприпасів.

Розміновують територію і рятувальники, і поліцейські, і військові. Та все одно ресурсу не вистачає, населення залишає тисячі заявок про міни. Поки населені пункти чекають на розмінування, підриваються діти та літні люди.

Днями у лікарні помер 12-річний хлопчик. На початку червня в Золочівській громаді на міні підірвався автомобіль, в якому він їхав із родиною — дві сестрички й тато вижили, а мама загинула на місці.

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