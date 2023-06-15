Навіть вікна вставляти нікуди! Мешканці зруйнованої висотки Харкова залишились без житла

Ця висотка — тепер один із символів Харкова та найвідоміший будинок на Північній Салтівці. Кадри понівеченої багатоповерхівки, знищеної неодноразовими російськими влучаннями, зокрема й авіаударом, показували майже всі світові медіа.

Сюди приїздив побачити на власні очі масштаби руйнувань Верховний комісар ООН у справах біженців. Утім, про долі тих, хто жив у цій висотці, мало хто знає. Нині її колишні мешканці називають себе безхатьками, твердять, попри таку славу їхнього будинку, про них забули.

Ось, десятий поверх. Ракета влучила прямо у мою квартиру, навиліт. І зачепила будинок поруч, — розповідає мешканка Північної Салтівки Олена Корнілова.

Біля руїн найвідомішої висотки Харкова квіти і лампадка, а ще імпровізований мітинг. Багато хто з мешканців цієї 16-поверхівки виїхав ще у перші дні вторгнення.

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Північна Салтівка страждала тоді від російських обстрілів найбільше. До того, як росіяни вдарили у висотку з авіації, у підвалі будинку ховалися понад 1500 мешканців.

Мешканці скаржаться, що у січні їм пообіцяли, що почнуть розбирати завали. Відтоді як сюди приїздили делегації усіх рівнів, твердять, не змінилося нічого.

У Міськраді вчергове обіцяють — найближчими місяцями роботи почнуться. На запропоновані гуртожитки та однокімнатні квартири з фонду міста, кажуть, люди не погоджуються.

Там, де руйнування глобальні, механізму виплат досі немає. Люди благають звернути на них увагу, бо їм навіть вікна вставляти нікуди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відомо про атаку на Україну дронами та ракетами у ніч проти 15 червня.

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