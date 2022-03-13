Отчет Ирины Верещук о работе гуманитарных коридоров по состоянию на 13.03.22

Уже не первый день мы стараемся устроить гуманитарные коридоры и увезти людей с оккупированных территорий. Это удается сложно, а иногда маршруты приходится отменять.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров на вечер 13 марта 2022 года.

Всего из 14 гуманитарных коридоров сработало всего 9. Всего из оккупированных территорий удалось вывезти более 5550 человек.

Киев — 3950 человек

Бородянка — 600 человек

село Победа Барышевской ОТГ — 1000 человек

село Большая Дымерка — 3475 человек (198 — дети)

город Буча — 600 человек

Луганская область — 1600 человек

Лисичанск — 400 человек

город Рубежный — 350 человек

Северодонецк — 600 человек

город Кременная — 250 человек

По словам Ирины Верещук, не сработали 5 гуманитарных коридоров: Мариуполь, Счастье, поселок Горное, город Пологи и Попасная.

Когда тебя эвакуируют из города с собой, надо брать самое необходимое. Раньше мы рассказывали, что нужно брать с собой во время эвакуации.