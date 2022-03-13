Отчет Ирины Верещук о работе гуманитарных коридоров по состоянию на 13.03.22

Уже не первый день мы стараемся устроить гуманитарные коридоры и увезти людей с оккупированных территорий. Это удается сложно, а иногда маршруты приходится отменять.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров на вечер 13 марта 2022 года.
Всего из 14 гуманитарных коридоров сработало всего 9. Всего из оккупированных территорий удалось вывезти более 5550 человек.
По словам Ирины Верещук, не сработали 5 гуманитарных коридоров: Мариуполь, Счастье, поселок Горное, город Пологи и Попасная.
Когда тебя эвакуируют из города с собой, надо брать самое необходимое. Раньше мы рассказывали, что нужно брать с собой во время эвакуации.