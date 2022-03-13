Звітування Ірини Верещук про роботу гуманітарних коридорів станом на 13.03.22

Вже не перший день ми намагаємося влаштувати гуманітарні коридори та вивезти людей з окупованих територій. Це вдається складно, а інколи маршрути доводиться скасовувати.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прозвітувала про роботу гуманітарних коридорів станом на вечір 13 березня 2022 року.
Загалом з 14 гуманітарних коридорів спрацювало лише 9. Всього з окупованих територій вдалося вивезти понад 5550 людей.
За словами Ірини Верещук не спрацювали 5 гуманітарних коридорів: Маріуполь, Щастя, селище Гірське, місто Пологи та Попасна.
Коли тебе евакуюють з міста з собою треба брати найнеобхідніше. Раніше ми розповідали, що треба брати з собою під час евакуації.