Звітування Ірини Верещук про роботу гуманітарних коридорів станом на 13.03.22

Вже не перший день ми намагаємося влаштувати гуманітарні коридори та вивезти людей з окупованих територій. Це вдається складно, а інколи маршрути доводиться скасовувати.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прозвітувала про роботу гуманітарних коридорів станом на вечір 13 березня 2022 року.

Загалом з 14 гуманітарних коридорів спрацювало лише 9. Всього з окупованих територій вдалося вивезти понад 5550 людей.

Київ — 3950 людей

Бородянка — 600 людей

село Перемога Баришівської ОТГ — 1000 людей

село Велика Димерка — 3475 людей (198 – діти)

місто Буча — 600 людей

Луганська область — 1600 людей

Лисичанськ — 400 людей

місто Рубіжне — 350 людей

Северодонецьк — 600 людей

місто Кремінна — 250 людей

За словами Ірини Верещук не спрацювали 5 гуманітарних коридорів: Маріуполь, Щастя, селище Гірське, місто Пологи та Попасна.

Коли тебе евакуюють з міста з собою треба брати найнеобхідніше. Раніше ми розповідали, що треба брати з собою під час евакуації.