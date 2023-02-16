Волнуешься, что не выключают свет? Какая ситуация с электроэнергией в Украине и будут ли новые отключения

Уже несколько дней в Украине не выключают свет. Укрэнерго не дает лимитов на потребление электроэнергии, а электростанции производят достаточно электричества, чтобы покрыть потребности украинцев.

О ситуации с электроснабжением в Украине и будут ли еще отключения света, во время телемарафона рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Почему в Украине не отключают свет

Корольчук объясняет, что последние ракетные удары, которые были в феврале и январе, точечно приходились на объекты, вызвавшие определенный интерес у россиян.

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— Те энергообъекты, которые были повреждены в октябре и ноябре, все время ремонтировались. Параллельно ремонтировались используемые резервные линии. Мощностей этих линий не хватало.

Если ремонтировали основную линию, то резервная могла поставлять не 1000 МВт, а 500 МВт. Именно поэтому были ограничения электроэнергии, — говорит он.

Эксперт также отмечает, что проведенные ремонтные работы — оперативные.

В будущем нужно будет проводить более глубокий ремонт. Это может занять больше года.

Отремонтировали, прежде всего, подстанции, которые подают электроэнергию потребителю, — рассказывает Корольчук.

По его словам, еще один фактор, повлиявший на работу электросети, — теплая зима. Сократилось также потребление электроэнергии промышленностью. Ведь в январе-феврале всегда начинается сезонное снижение потребления.

Кроме того, электроэнергию начали импортировать в небольших объемах. Промышленность получает электроэнергию по так называемой импортной квоте.

Также помогло перекрыть дефицит электроэнергии то, что из ремонта вывели два атомных блока, и появилась дополнительная мощность. Еще часть потребностей в электроэнергии закрывают гидроэлектростанции.

Ситуация со светом в Одесской области

Эксперт отмечает, что сложная ситуация с электроэнергией в Одесской области. Однако если не будет новых массированных российских ракетных обстрелов, возможно, в начале марта ситуация со светом улучшится. Тогда в Одесской области может быть минимальное количество отключений.

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