Украина

Волнуешься, что не выключают свет? Какая ситуация с электроэнергией в Украине и будут ли новые отключения

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 февраля 2023, 08:00
Волнуешься, что не выключают свет? Какая ситуация с электроэнергией в Украине и будут ли новые отключения

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