Хвилюєшся, що не вимикають світло? Яка ситуація з електроенергією в Україні та чи будуть нові відключення

Вже кілька днів в Україні не вимикають світло. Укренерго не надає обмежень на споживання електроенергії, а електростанції виробляють достатньо електрики, щоб покрити потреби українців.

Про ситуацію з електропостачанням в Україні та чи будуть ще відключення світла під час телемарафону розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Чому в Україні не відключають світло

Корольчук пояснює, що останні ракетні удари, які були в лютому та січні, точково приходилися на об’єкти, які викликали певний інтерес у росіян.

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— Ті енергооб’єкти, які були пошкоджені в жовтні та листопаді, увесь цей час ремонтувалися. Паралельно ремонтувалися резервні лінії, які використовувалися. Потужностей цих ліній не вистачало.

Якщо ремонтували основну лінію, то резервна могла постачати не 1000 МВт, а 500 МВт. Саме через це були обмеження електроенергії, — говорить він.

Експерт також наголошує, що проведені ремонтні роботи — оперативні.

У майбутньому треба буде проводити глибший ремонт. Це може зайняти понад рік.

Відремонтували насамперед підстанції, які передають електроенергію споживачеві, — розповідає Корольчук.

За його словами, ще один фактор, який вплинув на роботу електромережі, — тепла зима. Скоротилося також споживання електроенергії промисловістю. Адже у січні-лютому завжди починається сезонне зниження споживання.

Крім цього, електроенергію почали імпортувати у невеликих обсягах. Промисловість отримує електроенергію по так званій імпортній квоті.

Також допомогло перекрити дефіцит електроенергії те, що з ремонту вивели два атомні блоки, і з’явилася додаткова потужність. Ще частину потреб в електроенергії закривають гідроелектростанції.

Ситуація зі світлом на Одещині

Експерт зазначає, що складна ситуація з електроенергією в Одеській області. Проте якщо не буде нових масованих російських ракетних обстрілів, то, можливо, що на початку березня ситуація зі світлом покращиться. Тоді на Одещині може бути мінімальна кількість відключень.

На Укрпошті можна обміняти лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Це допоможе економити електроенергію. Раніше ми розповідали, як обміняти лампи на Укрпошті.

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