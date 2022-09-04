В ожидании чуда, победы и тепла в квартире: когда начнется отопительный сезон в Украине

Первые дни сентября принесли холодное дыхание осени и заставили многих украинцев не только чаще заваривать горячий чай, но и задуматься, когда начнется отопительный сезон.

Как объясняет Департамент коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона для РБК Украина, решение пустить в квартиры тепло принимают органы местного самоуправления.

Все зависит от того, как будет колебаться температура на градуснике.

Если в течение трех дней средняя суточная температура будет составлять +8°С и ниже, местные власти могут начать отопительный сезон.

Кроме того, поставщик теплоэнергии должен гарантировать, что в жилых помещениях столбик термометра будет не ниже +18°С, в угловых комнатах +20°С.

Однако глава правления Нафтогаза Украины Юрий Витренко в комментарии британскому изданию The Guardian заявил, что в этом году украинцам нужно подготовиться к тому, что в домах может быть холоднее обычного.

Влиять на ситуацию будет угроза уничтожения Россией нашей газовой инфраструктуры, а также сокращение поставок газа в Европу.

Юрий Витренко отмечает, что температура будет установлена на уровне 18°C. Поэтому людям следует запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если на улице температура резко упадет до -10°C.

А если ты хочешь сделать все возможное, чтобы не замерзнуть зимой, читай, как подготовиться к отопительному сезону.

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