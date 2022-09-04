Украина

В ожидании чуда, победы и тепла в квартире: когда начнется отопительный сезон в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 сентября 2022, 14:15
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