В очікуванні дива, перемоги й тепла у квартирі: коли почнеться опалювальний сезон в Україні

Перші дні вересня принесли холодний подих осені та змусили багатьох українців не лише частіше заварювати гарячий чай, але й задуматись про те, коли почнеться опалювальний сезон.

Як пояснює Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону для РБК Україна, рішення пустити у квартири тепло приймають органи місцевого самоврядування.

Усе залежить від того, якою буде температура на градуснику.

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Якщо протягом трьох днів середня добова температура буде становити +8°С та нижче, тоді місцева влада може розпочати опалювальний сезон.

Крім того, теплопостачальник має гарантувати, що у будинках стовпчик термометра буде не нижче +18°С, у наріжних кімнатах +20°С.

Однак голова правління Нафтогаз України Юрій Вітренко у коментарі британському виданню The Guardian розповів, що цього року українцям потрібно підготуватись до того, що в домівках може бути прохолодніше, ніж зазвичай.

Впливати на ситуацію буде загроза знищення Росією нашої газової інфраструктури, а також скорочення постачання газу в Європу.

Юрій Вітренко зазначає, що температура буде встановлена на рівні 18°C. Тому людям варто запастися теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо на вулиці температура різко впаде до -10°C.

А якщо ти хочеш зробити все можливе, щоб не замерзнути взимку, тоді читай, як підготуватись до опалювального сезону.

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