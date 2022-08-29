Краще підготуватися, ніж замерзати. Які можливі труднощі опалювального сезону-2022

Зима близько… Це не просто цитата з відомого серіалу, а реальний страх та хвилювання українців. Ця зима буде особливо холодною для України, тож населення вже вигадує різні способи додаткового обігріву своїх осель.

Керівниця енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко розповіла Яні Брензей про найбільші проблеми цьогорічного опалювального сезону.

За її словами, найбільшою проблемою є війна і те, що росіяни можуть завдавати ударів по інфраструктурі. Якщо будуть зруйновані електричні станції, ми лишимося не тільки без світла, не працюватиме каналізація. Якщо буде пошкоджена теплова мережа, відповідно, не буде й тепла.

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Якщо одна теплоцентраль у місті буде виведена з ладу, то є варіанти, як вийти з ситуації: теплові помпи, мобільні котельні тощо. Проте зараз в Україні є міста, в яких неможливо відновити тепло чи електропостачання, тому влада закликає виїжджати з тих регіонів.

— Ті, хто можуть купити альтернативну систему тепло- чи електропостачання, їм варто це зробити. Особливо, якщо родина мешкає у приватному будинку. Тим, хто живе у квартирах, варто мати пункт обігріву.

Бажано, щоб у тих пунктах були обігрівачі чи мобільні сонячні панелі, генератори. Треба бути готовими до того, що в оселі буде холодніше, ніж завжди, — наголошує Бойко.

Українці також хвилюються через ціни на комунальні послуги та пільги цьогорічного опалювального сезону. Раніше ми розповідали, як відбуватиметься оформлення субсидій.

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