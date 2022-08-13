Українцям варто закуповувати буржуйки та дрова? Як різні області готуються до опалювального сезону 2022/23

Цьогорічний опалюваний сезон буде найскладнішим за всю історію незалежності. Це визнає і президент України, і експерти галузі.

Тож задля того, щоб пережити першу зиму під час повномасштабної війни, потрібно завбачливо готуватись до неї вже зараз.

Чого очікувати від зими

На відміну від попередніх років, сьогодні йдеться не про ціни на газ і навіть не про його наявність. Питання полягає в тому, чи вдасться фізично доправити тепло до українських осель.

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Адже московити навмисне розтрощили багато об’єктів критичної інфраструктури. А з настанням холодів росіяни можуть ще й посилити терор мирного населення.

Окрім того, багато потужностей розташовані на окупованих територіях, наприклад, найбільша в Європі Запорізька АЕС.

На сьогодні 585 тисяч споживачів не мають доступу до електричної енергії. Понад 240 тисяч сидять без газопостачання. 5% генерувальних потужностей уже зруйновано.

35% генерувальних потужностей знаходяться на окупованих територіях, — каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Ситуація по областях

Лише в Харкові з лютого росіяни обстріляли зо 150 об’єктів теплопостачання, залишивши без опалення та гарячої води лікарні, школи та сотні багатоповерхівок.

Більше третини комунальники вже відремонтували. Решту намагатимуться відновити до 1 жовтня. Нині ж закуповують пересувні котельні — швидке, проте тимчасове рішення в разі аварій.

У всій Донецькій області ще з весни немає газу й навряд чи він з’явиться. Відтак опалювального сезону тут, найімовірніше, не буде взагалі. У Слов’янську вже зливають воду з батарей.

Добре, якщо буде світло й вода, бо зараз її не мають понад 50 населених пунктів. Електропотужностей вистачить максимум на 235 тисяч людей, але в області нині на 100 тисяч більше. Цивільних укотре закликають виїжджати.

Без тепла зимуватиме й тимчасово окупований Маріуполь. У місті розтрощені майже всі котельні, зруйновано більш ніж половину газових магістралей.

Бракує води, щоб постачати тепло. Росіяни не збираються розв’язувати проблеми, які самі й створили.

Львів тим часом закуповує буржуйки та заготовляє дрова для них. Область також готова передати громадам мінікотельні.

Українцям варто серйозно переосмислити енергоефективність свого дому та підготуватись до настання холодів. Читай, як поміняти батарею у квартирі та навіщо це потрібно.

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