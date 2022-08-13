Украинцам следует закупать буржуйки и дрова? Как разные области готовятся к отопительному сезону 2022/23

Нынешний отопительный сезон будет самым сложным за всю историю независимости. Это признает и президент Украины, и эксперты отрасли.

Для того, чтобы пережить первую зиму во время полномасштабной войны, нужно предусмотрительно готовиться к ней уже сейчас.

Чего ждать от зимы

В отличие от предыдущих лет, речь идет не о ценах на газ и даже не о его наличии. Вопрос заключается в том, удастся ли физически доставить тепло в украинские дома.

Ведь московиты умышленно разбили многие объекты критической инфраструктуры. А с наступлением холодов россияне могут еще больше усилить террор мирного населения.

Кроме того, многие мощности расположены на оккупированных территориях, например крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.

На сегодняшний день 585 тысяч потребителей не имеют доступа к электрической энергии. Более 240 тысяч сидят без газоснабжения. 5% генерирующих мощностей уже разрушены.

35% генерирующих мощностей находятся на оккупированных территориях, — говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ситуация по областям

Только в Харькове с февраля россияне обстреляли около 150 объектов теплоснабжения, оставив без отопления и горячей воды больницы, школы и сотни многоэтажек.

Более трети коммунальщики уже отремонтировали. Остальное постараются восстановить до 1 октября. Сейчас закупают передвижные котельные — быстрое, но временное решение в случае аварий.

Во всей Донецкой области еще с весны нет газа и вряд ли он появится. Следовательно, отопительного сезона здесь, скорее всего, не будет вообще. В Славянске уже сливают воду из батарей.

Хорошо, если будет свет и вода, потому что сейчас ее нет в более 50 населенных пунктах. Электромощностей хватит максимум на 235 тысяч человек, но в области сейчас на 100 тысяч больше. Гражданских в очередной раз призывают уезжать.

Без тепла будет зимовать и временно оккупированный Мариуполь. В городе разбиты почти все котельные, разрушено более половины газовых магистралей.

Не хватает воды, чтобы снабжать теплом. Россияне не собираются решать проблемы, которые сами создали.

Львов тем временем закупает буржуйки и заготавливает дрова для них. Область также готова передать общинам мини-котельные.

Украинцам следует серьезно переосмыслить энергоэффективность своего дома и подготовиться к наступлению холодов. Читай, как поменять батарею в квартире и зачем это нужно.

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