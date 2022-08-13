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Украинцам следует закупать буржуйки и дрова? Как разные области готовятся к отопительному сезону 2022/23

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 13 августа 2022, 18:00

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