Лучше подготовиться, чем замерзать. Какие возможны трудности в отопительном сезоне-2022

Зима близко… Это не просто цитата из известного сериала, а реальный страх и волнение украинцев. Эта зима будет особенно холодной для Украины, поэтому население уже придумывает разные способы дополнительного обогрева своих домов.

Руководитель энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко рассказала Яне Брензей о самых больших вызовах нынешнего отопительного сезона.

По ее словам, наибольшей проблемой является война и то, что россияне могут наносить удары по объектам инфраструктуры. Если будут разрушены электрические станции, то останемся не только без света, но и без канализации. Если будет повреждена тепловая сеть, то, соответственно, не будет и тепла.

Если одна теплоцентраль в городе будет выведена из строя, есть варианты, как выйти из ситуации: тепловые насосы, мобильные котельни и т.д. Однако сейчас в Украине есть города, в которых невозможно восстановить тепло или электроснабжение, поэтому власти призывают выезжать из таких регионов.

— Те, кто может купить альтернативную систему тепло- или электроснабжения, это стоит сделать. Особенно, если семья проживает в частном доме. Тем, кто живет в квартирах, лучше иметь пункт обогрева.

Желательно, чтобы в этих пунктах были обогреватели или мобильные солнечные панели, генераторы. Нужно быть готовыми к тому, что в доме будет холоднее, чем всегда, — отмечает Бойко.

Украинцы также переживают из-за цен на коммунальные услуги и льгот в нынешнем отопительном сезоне. Ранее мы рассказывали, как будет проходить оформление субсидий.

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