Под угрозой как прибрежная зона, так и исторический центр: ожидать ли мощных землетрясений в Одессе

После ряда мощных землетрясений в мире и смертельного катаклизма в Турции и Сирии, трясти может и Одесскую область. Регион расположен в сейсмоактивной зоне Вранча, которая соединяет южные румынские Карпаты с восточными украинскими, постоянно генерирующей подземные толчки.

Если землетрясения дойдут и до Украины, то больше всего их ощутят жители юго-западной части Одессой области.

Но спрогнозировать катаклизмы невозможно, уверяют ученые, и успокаивают — таких масштабных последствий, как в Турции или Сирии не будет.

Говорят, люди часто путают шкалы измерения подземных толчков. Поэтому по одной шкале отметка семь может оказать большое влияние на внешнюю среду, а по другой — незначительное.

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И все же опасность вполне реальна, учитывая интенсивную и бесконтрольную застройку Одессы. Новые ЖК растут повсюду, и никто не гарантирует, что при их возведении соблюдены строительные нормы и учтена сейсмоактивность региона.

Активно застраивают и морское побережье, а это точно ухудшает сейсмостойкость построек. Один из самых больших рисков — угроза обвалов склонов, ведь почва может не выдержать нагрузки. Тем более оползни в Одессе и области случаются часто.

Под угрозой и старые здания Одессы, построенные сотни лет назад из ракушечника. Он со временем становится хрупким и рушится.

Только за последние три года в Одессе упали почти десять домов, в основном в исторической части. И это без землетрясений.

Поэтому, чтобы предотвратить разрушения и обвалы, нужно реально соблюдать строительные нормы, а в центре города немедленно проводить консервационные и восстановительные работы, как это практикуют в странах Европы.

Точно сказать невозможно, ожидать ли новых катаклизмов как в Украине, так и в любой другой стране мира. Однако можно себя уберечь и узнать, как спастись во время землетрясения.

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