Під загрозою як прибережна зона, так і історичний центр: чи очікувати на потужні землетруси в Одесі

Після низки потужних землетрусів у світі та смертельного катаклізму в Туреччині й Сирії, трясти може й Одещину. Регіон розташований у сейсмоактивній зоні Вранча, яка з’єднує південні румунські Карпати зі східними українськими та постійно генерує підземні поштовхи.

Якщо землетруси дійдуть і до України, то найбільше їх відчують на собі жителі південно-західної частини Одещини.

Але спрогнозувати катаклізми неможливо, запевняють учені, і водночас заспокоюють — таких масштабних наслідків, як у Туреччині або Сирії не буде.

Кажуть, люди часто плутають шкали вимірювання підземних поштовхів. Тож за однією шкалою позначка сім може мати великий вплив на зовнішнє середовище, а за іншою — незначний.

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Та все ж небезпека цілком реальна, з огляду на інтенсивну та безконтрольну забудову Одеси. Нові ЖК ростуть повсюди, і ніхто не гарантує, що при їхньому зведенні дотримано будівельних норм і враховано сейсмоактивність регіону.

Активно забудовують і морське узбережжя, а це точно погіршує сейсмостійкість будівель. Один із найбільших ризиків — загроза обвалів схилів, адже ґрунти можуть не витримати навантаження. Тим паче зсуви в Одесі й області трапляються часто.

Під загрозою і старі будівлі Одеси, зведені сотні років тому з черепашнику. Він із часом стає крихким і руйнується.

Лише за останні три роки в Одесі впали майже з десяток будинків, здебільшого в історичній частині. І це без жодних землетрусів.

Тож, аби запобігти руйнуванням та обвалам, потрібно реально дотримуватися будівельних норм, а в центрі міста негайно проводити консерваційні та відновлювальні роботи, як це практикують у країнах Європи.

Точно сказати неможливо, чи очікувати на нові катаклізми як в Україні, так і в будь-якій іншій країні світу. Однак можна себе вберегти та дізнатись, як врятуватись під час землетрусу.

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