Приехали, получили по зубам… и сбежали: оккупант жалуется жене в новом перехваченном разговоре

В новом перехваченном разговоре российского оккупанта от ГУР, “освободитель” сравнивает нынешнюю войну с предыдущими.

В частности, рассказывает жене о своем негативном отношении к власти РФ и военному командованию. Приводит пример пребывания на фронте чеченского батальона Восток:

Приехали, получили по зубам… и сбежали, – говорит оккупант.

А еще солдат недоволен собственной страной и внутренней политикой РФ, но жена этих взглядов не разделяет. На что российский военный ее упрекает: “Патриотка проснулась”.

Очевидно, опасаясь за свою судьбу, женщина просит изменить тему разговора и рассказывает вояке последние новости. Порадовать любимого тоже нечем.

— Ростовскую часть разгромили. Там практически никого не осталось. И сейчас туда набор очень большой. Всех берут подряд. Контракт всем пытаются подписать. Практически разгромили всю часть, – говорит жена оккупанта.

О чем еще болтает российский военный с женой — слушай в видео.

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