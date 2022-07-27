Приїхали, отримали на горіхи… і втекли: як окупант жаліється дружині у новій перехопленій розмові

У новій перехопленій розмові російського окупанта від ГУР, “визволитель” порівнює нинішню війну з попередніми.

Чоловік розповідає дружині про своє негативне ставлення до влади РФ і військового командування. Ще й наводить приклад перебування на фронті чеченського батальйону Восток:

Приїхали, отримали на горіхи… і втекли, — каже окупант.

А ще вояка невдоволений власною країною та внутрішньою політикою, але дружина цих поглядів не поділяє. Їй російський військовий дорікає: “Патріотка прокинулась”.

Вочевидь, побоюючись за власну долю, жінка просить змінити тему розмови й розповідає вояці останні новини. Потішити коханого їй не вдається.

— Ростовську частину розгромили. Там практично нічого не залишилось. І зараз туди набір дуже великий. Всіх поспіль беруть. Контракт всім намагаються підписати. Практично розгромили всю частину, – каже жінка.

Про що ще теревенить російський військовий з дружиною — слухай у відео.

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