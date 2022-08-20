Российские военные изнасиловали трех девочек в Белгороде — самой младшей 14! Перехваченный разговор оккупанта

Всем уже давно стало ясно, что у российских военных нет никаких моральных принципов и они не стесняются совершать тяжкие преступления.

А кому еще нужны доказательства, вот новый перехваченный разговор оккупанта, который опубликовало Главное управление разведки Украины.

Российский военный, подразделение которого дислоцируется в Харьковской области, рассказывает собеседнице об отказе командования в их ротации. Причиной стало то, что военные, которые должны были их заменить, изнасиловали трех девочек 14, 15 и 17 лет в Белгороде.

Оккупант: Даже командир на увольнение написал. Все написали. Все 30 человек. Даже сам подполковник написал.

Собеседница: Ну, если вам еще подпишут это увольнение.

Оккупант: За нами уже второй день бегают. Говорят: “Вот давайте мы вас на десять дней в отпуск отпустим, как только приедете обратно”. Я сказал: “Если вы меня отпустите в отпуск, я не приеду обратно”.

Между тем собеседница сокрушается, что молодых мужчин в Белгороде заставляют подписывать контракты и ехать на войну в Украину. Ну, а бедные-несчастные, очевидно, с горя идут и насилуют девушек.

Оккупант: Люди в Белгороде изнасиловали трех девочек 14, 15 и 17 лет. Поэтому никого сюда не отправляют больше, потому что они людей насилуют.

Собеседница: Да ты что? Наши военные?

Оккупант: Да.

Но пусть каждый захватчик знает, что его военные преступления не останутся безнаказанными. Все записанные разговоры и другие доказательства будут переданы в суды.

Россияне продолжают беспощадно бить по Харькову. За последние несколько дней погибли уже 19 человек, среди которых один ребенок. Количество раненых — 40 человек. Читай рассказы очевидцев о последствиях обстрелов Харькова.

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