Російські військові зґвалтували трьох дівчат у Бєлгороді — наймолодшій 14! Перехоплена розмова окупанта

Усім уже давно стало зрозуміло, що російські військові не мають жодних моральних принципів та не соромляться скоювати тяжкі злочини.

А кому ще треба докази, то ось нова перехоплена розмова окупанта, яку опублікувало Головне управління розвідки України.

Російський військовий, підрозділ якого дислокується на Харківщині, розповідає співбесідниці про відмову командування у їхній ротації. Причиною стало те, що військові, які мали б їх замінити, зґвалтували трьох дівчат 14, 15 та 17 років в Бєлгороді.

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Окупант: Навіть командир на звільнення написав. Усі написали. Усі 30 людей. Навіть сам підполковник написав.

Співрозмовниця: Ну, якщо вам ще підпишуть це звільнення.

Окупант: За нами вже другий день бігають. Кажуть: “Ось давайте ми вас на десять днів у відпустку відпустимо, тільки-но приїдете назад”. Я сказав: “Якщо ви мене у відпустку відпустите, я не приїду назад”.

Тим часом співрозмовниця журиться, що молодих чоловіків у Бєлгороді примушують підписувати контракти та їхати на війну в Україну. Ну, а бідні-нещасні, очевидно, з горя йдуть та ґвалтують дівчат.

Окупант: Люди у Білгороді зґвалтували трьох дівчаток 14, 15 та 17 років. Через це нікого сюди не відправляють більше, бо вони людей ґвалтують.

Співрозмовниця: Та ти що? Наші воїни?

Окупант: Так.

Та нехай кожен загарбник знає, що його воєнні злочини не залишаться безкарними. А всі записані розмови та інші докази будуть передані до судів.

Росіяни продовжують нещадно бити по Харкову. За останні кілька днів загинуло вже 19 осіб, серед яких одна дитина. Кількість поранених — 40 осіб. Читай розповіді очевидців про наслідки обстрілу Харкова.

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