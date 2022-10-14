Сражаются с призраками и удивляются мастерству ВСУ — оккупант о событиях на фронте

Украина

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Елена Яковлева, редактор сайта 14 октября 2022, 22:30

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0:13:50
Пташка
Это не война, а геноцид украинского народа: “Пташка” о том, что пережила в Мариуполе
0:10:49
Володимир Зеленський – привітання з 14 жовтня
Вы — самое дорогое, что у нас есть: поздравление Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины
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