Сражаются с призраками и удивляются мастерству ВСУ — оккупант о событиях на фронте

Российские оккупанты уже не питают никаких иллюзий относительно войны в Украине. Ведь те, кто на собственном опыте испытал ярость украинцев, больше не пылают желанием умирать на нашей земле бесславной смертью.

Один из российских военных рассказал по телефону родственнице о событиях на фронте. Говорил о нервных срывах среди захватчиков и точности украинской артиллерии. Охарактеризовал и русскую.

Разговор перехватило и обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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У нас здесь человек семь отказников приехали. Первые два месяца сидели, сказали да ну его, начали уходить. А куда теперь уходить? Теперь уже призыв, их никто уже не отпустит. Иначе по статье пойдут, — говорит оккупант.

Да и неудивительно, ведь пропаганда, которой пичкали россиян, вдребезги разбивается о профессиональные и точные удары ВСУ. Чего, конечно, не скажешь о русской армии.

— Я вот сколько ехал, всю дорогу рассказывали об артиллерии. Наши очень часто стреляют. Прям очень часто, много. Только они не знают, попадают или нет.

А “укропы” редко стреляют, но если они стреляют, то точно попадают. Их артиллерия четко кладет. Они не стреляют просто так. Они подъехали, стрельнули, попали и уехали, — комментирует захватчик.

Поэтому у некоторых россиян так сдают нервы, что им даже начинают видеться украинские защитники. Тогда бестолковые оккупанты паникуют и стреляются с привидениями.

Такая тактика абсолютно логична для армии дон кихотов, борющихся с ветряными мельницами и умирающих за воображаемые имперские идеалы. Но каждый военный преступник должен знать, что наказание за все страдания украинцев будет неизбежным.

РФ поспешно хватает новых военных и бросает их на фронт, даже не предоставив им соответствующую подготовку. Пленный оккупант рассказал о мобилизации в России.

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