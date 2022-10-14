Борються з примарами та дивуються майстерності ЗСУ — окупант про події на фронті

Російські окупанти вже не мають жодних ілюзій щодо війни в Україні. Адже ті, хто на власному досвіді відчув лють українців, більше не палають бажанням помирати на нашій землі безславною смертю.

Один з російських військових розповів телефоном родичці про події на фронті. Говорив про нервові зриви серед загарбників та влучність української артилерії. Схарактеризував і російську.

Розмову перехопило й оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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У нас тут чоловік сім відмовників приїхали. Перші два місяці сиділи, сказали хай йому грець, почали йти. А куди тепер іти? Тепер уже призов, їх ніхто вже не відпустить. Інакше за статтею підуть, — каже окупант.

Та й не дивно, адже пропаганда, якою напихали росіян, вщент розбивається об професійні та точні удари ЗСУ. Чого, звісно, не скажеш про російську армію.

— Я ось скільки їхав, всю дорогу розповідали про артилерію. Наші дуже часто стріляють. Прям дуже часто, багато. Тільки вони не знають, чи потрапляють, чи ні.

А “укропи” рідко стріляють, але якщо вони стріляють, то точно попадають. Їхня артилерія кладе чітко. Вони не стріляють просто так. Вони під’їхали, стрільнули, влучили та поїхали, — коментує загарбник.

Через це в деяких росіян так здають нерви, що аж їм починають примарюватись українські захисники. Тоді недолугі окупанти панікують та стріляються з привидами.

Така тактика абсолютно логічна для армії дон кіхотів, які борються з вітряними млинами та помирають за уявні імперські ідеали. Але кожен воєнний злочинець має знати, що покарання за всі страждання українців буде неминучим.

РФ поспішно хапає нових військових та кидає їх на фронт, навіть не надавши їм відповідної підготовки. Полонений окупант розповів про мобілізацію в Росії.

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