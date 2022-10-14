Борються з примарами та дивуються майстерності ЗСУ — окупант про події на фронті

Україна

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Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Жовтня 2022, 22:30

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0:13:50
Пташка
Це не війна, а геноцид українського народу: Пташка про те, що пережила у Маріуполі
0:10:49
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