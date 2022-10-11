Маю помирати за країну своїм коштом — окупант скаржиться на відсутність екіпіровки та наступ ЗСУ

Росіяни завдають масових ракетних ударів по території України. Ціляться в об’єкти критичної інфраструктури, влаштовуючи терор мирному населенню. Люди залишаються без світла у багатьох областях.

Але у ближньому бою з нашими ЗСУ вони не такі сміливі. У перехоплених розмовах від ГУР вони скаржаться своїм дружинам, що українські військові дихають їм у спини й не дають спокою. Підходять так близько, що й втекти не встигнеш.

Один з військовослужбовців “ДНР” розповів дружині про наступальні дії ЗСУ на Херсонському напрямку.

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Співрозмовниця: — Як у вас там обстановка?

Окупант: — Хорошого мало. Зранку їздили на позицію, забирали речі, що лишилися. Почали обстрілювати, ми почали швидко тікати звідти.

Загарбник не знає, чи візьмуть ЗСУ їх в кільце, але стягують сили.

Окупант: — Ми думали, в травні додому, але як почала авіація завдавати ударів, усе добре… Зараз чотири місяці вони не б’ють, а пробиваються й ближче підходять до нас.

Співрозмовниця: — Вони ближче підійшли?

Окупант: — Так. 2–3 км. Були 5–6 км, годину пішки йти. Втекти не встигнемо!

Інший військовий РФ обурюється неукомплектованістю військових та невиконанням обіцянок Путіним. Він розповідає дружині про справи, каже, що стало тихіше через погану погоду.

Окупант: — Вчора по Херсону били з усього, що є.

Співрозмовниця: — Це спеціально, щоб залякати… Щоб відійшли якомога далі.

Окупант: — Так, звісно… Путін обіцяв захистити. Обіцяв відповідь жорстоку й нічого не робить. Ми відступаємо по всіх фронтах.

Поділився новинами про мобілізацію, адже телефонував своєму кумові. Той розповів, що немає жодної екіпіровки й він сам шиє собі спальний мішок.

Окупант: — Усі мобілізовані самостійно купують усе на фронт. Сам усе купуєш, виходить, помирати за країну будеш своїм коштом. Класно придумали.

Загарбник просить свою дружину, щоб вона усіма силами намагалася його повернути з війни, хоча б у відпустку. Скаржиться, що командир отримав поранення та не вилазить зі сховку, а контрактникам не платять грошей.

Російські військові скоїли чимало воєнних злочинів проти мирного населення на території України. Вони усі мають понести покарання. Раніше ми розповідали про пошуки стихійних поховань на Донеччині.

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