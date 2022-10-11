Должен умирать за страну за свой счет — оккупант жалуется на отсутствие экипировки и наступательные действия ВСУ

Россияне наносят массовые ракетные удары по территории Украины. Целятся в объекты критической инфраструктуры, устраивая террор мирному населению. Люди остаются без света во многих областях.

Но в ближнем бою с нашими ВСУ они не такие смелые. В перехваченных ГУР разговорах они жалуются своим женам, что украинские военные дышат им в спины и не дают покоя. Подходят так близко, что и убежать не успеешь.

Один из военнослужащих “ДНР” рассказал жене о наступательных действиях ВСУ на Херсонском направлении.

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Собеседница: — Как у вас там обстановка?

Оккупант: — Хорошего мало. Утром ездили на позицию, забирали оставшиеся вещи. Начали обстреливать, мы начали быстро убегать оттуда.

Захватчик не знает, возьмут ли ВСУ их в кольцо, но стягивают силы.

Оккупант: — Мы думали, в мае домой, но как начала авиация наносить удары, все хорошо… Сейчас четыре месяца они не бьют, а пробиваются и ближе подходят к нам.

Собеседница: — Они ближе подошли?

Оккупант: — Да. 2–3 км. Были 5–6 км, час пешком уходить. Убежать не успеем!

Другой военный РФ возмущается неукомплектованностью военных и невыполнением обещаний Путиным. Он рассказывает жене о делах, говорит, что стало тише из-за плохой погоды.

Оккупант: — Вчера по Херсону били из всего, что есть.

Собеседница: — Это специально, чтобы запугать… Чтобы отошли как можно дальше.

Оккупант: — Да, конечно… Путин обещал защитить. Обещал жесткий ответ и ничего не делает. Мы отступаем по всем фронтам.

Поделился новостями о мобилизации, ведь звонил по телефону своему куму. Тот рассказал, что нет никакой экипировки и он сам шьет себе спальный мешок.

Оккупант: — Все мобилизованные самостоятельно покупают все на фронт. Сам все покупаешь, значит, умирать за страну будешь за свой счет. Классно придумали.

Захватчик просит свою жену, чтобы она всеми силами пыталась вернуть его с войны, хотя бы в отпуск. Жалуется, что командир получил ранения и не вылезает из убежища, а контрактникам не платят деньги.

Российские военные совершили немало военных преступлений против мирного населения на территории Украины. Они все должны понести наказание. Ранее мы рассказывали о поисках стихийных захоронений в Донецкой области.

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