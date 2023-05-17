Украина

Лучше “ходить под себя”. На что готовы идти россияне, чтобы не встретить ВСУ

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 мая 2023, 21:00

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Как ВСУ заставляют оккупантов бежать из Бахмута и при чем здесь ежедневные “спектакли” Пригожина
0:04:15
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Все лицо посекло. Как жители Константиновки переживают удары Искандеров
0:09:04
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