Лучше “ходить под себя”. На что готовы идти россияне, чтобы не встретить ВСУ

Российские оккупанты по традиции звонят женам домой и рассказывают обо всем происходящем на фронте. Это правильно, ведь Главное управление разведки тоже внимательно слушает, как у них дела. Читай в нашем материале перехват разговоров российских оккупантов от ГУР.

Перехват ГУР: геройствовать не нужно, лучше прячься

Жена военнослужащего РФ, очевидно, очень волнуется за мужа, поэтому советует ему прятаться, а не геройствовать. Россияне настолько не хотят сталкиваться с ВСУ, что готовы “ходить под себя”.

Жена оккупанта: — Воевать? Ох, Господи, а Ахмат этот, кадыровцы? Ой, Господи, да они же по всему фронту, украинцы, наступают, по всей границе. Всех тянут, Господи. Ты хоть прячься, не высовывайся. Геройствовать не нужно, ни в коем случае.

Жена оккупанта: — Как говорили солдаты в окопах, ходят под себя, но голову не высовывают. Боже мой, до чего дожили… Будь осторожен, пока.

Главное управление разведки гарантирует, что за каждое военное преступление российской армии против Украины будет справедливое наказание.

Похоже, что российские оккупанты очень боятся украинского контрнаступления. Ведь появляются новые перехваты, в которых россияне рассказывают, как сбегают с фронта, получают ранения, сколько ежедневно погибает российских солдат.

Раньше мы рассказывали, как российские оккупанты прощаются с женами в ожидании контрнаступления.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!