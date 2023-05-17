Краще “ходити під себе”. На що ладні йти росіяни, щоб не натрапити на ЗСУ

Російські окупанти за традицією дзвонять дружинам додому та переповідають усе, що відбувається на фронті. Це правильно, адже Головне управління розвідки також уважно слухає, як у них справи. Читай у нашому матеріалі перехоплення ГУР розмов російських окупантів.

Перехоплення ГУР: геройствувати непотрібно, краще ховайся

Дружина військовослужбовця РФ, очевидно, дуже хвилюється за чоловіка, тому радить йому ховатися, а не геройствувати. Росіяни настільки не хочуть натрапляти на ЗСУ, що ладні “ходити під себе”.

Дружина окупанта: — Воювати? Ой, господи, а Ахмат цей, кадировці? Ой, Господи, так вони ж по всьому фронту, українці, наступають, по всьому кордону. Всіх тягнуть, Господи. Ти хоча б ховайся, не висовуйся. Геройствувати не потрібно, в жодному разі.

Дружина окупанта: — Як казали солдати в окопах, під себе ходять, але голову не висовують. Боже мій, до чого дожили… Будь обережним, бувай.

Головне управління розвідки гарантує, що за кожен воєнний злочин російської армії проти України буде справедливе покарання.

Схоже, що російські окупанти дуже бояться українського контрнаступу. Адже з’являються нові перехоплення, в яких росіяни розповідають, як тікають з фронту, отримують поранення, скільки щодня гине російських солдат.

Раніше ми розповідали, як російські окупанти прощаються з дружинами в очікуванні контрнаступу.

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