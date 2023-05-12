Вибухом розірвало носа, який засунув у чужу країну! Що цікавого розповідають окупанти в перехопленнях

Російські окупанти знов нічого не навчились! Тому жалісно розповідають про ситуацію на фронті своїм співрозмовникам.

ГУР традиційно перехопило ці розмови, а ми ділимося ними з тобою. Читай у нашому матеріалі перехоплення російських окупантів та що цікавого вони розповідають.

Перехоплення російських окупантів: що цікавого вони розповідають

Нецензурної лексики, як заведено у російських військових, там удосталь. Тому ми замінили їх словами, що максимально передають зміст.

Співрозмовник: — Що там, халепа повна?

Окупант: — Так, халепа, втрат дуже багато. Просто очманіти.

Співрозмовник: — А в тебе як справи? Не зачепило? Все добре?

Окупант: — Еге ж, мене ледь двічі не затрьохсотило. На тому тижні ходили на спецоперацію на тиждень. Там виконували завдання. Прилетіло в дах нам. Один — 200, троє — 300. У мене розірвало бронежилет, ніс розірвало.

Співрозмовник: — Нічого собі!

Окупант: — Там хто піде — підірветься на міні, відірве ногу, хтось узагалі відразу вмирає. Дах рве в людей просто.

Співрозмовник: — Це в тебе там стріляють?

Окупант: — Так.

Співрозмовник: — І часто там у тебе операції?

Окупант: — Ну, нас відправляють по черзі, я в четвертій роті, нас три взводи. Наш взвод тільки повернувся. Зараз піде наступний, потім по колу. Були в Макіївці, пацани лежать там, тіла покинуті, навіть не можуть своїх забрати. Ні 200, ні 300, просто кидають і не вивозять.

Співрозмовник: — А конкретики взагалі жодної немає?

Окупант: — Ні, сказали, до кінця війни або ми тут здохнемо, от і все.

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