Україна

Вибухом розірвало носа, який засунув у чужу країну! Що цікавого розповідають окупанти в перехопленнях

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Травня 2023, 22:00

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