Взрывом разорвало нос, который засунул в чужую страну! Что интересного рассказывают оккупанты в перехватах

Российские оккупанты снова ничему не научились! Поэтому жалостливо рассказывают о ситуации на фронте своим собеседникам. ГУР традиционно перехватило эти разговоры, а мы делимся ими с тобой. Читай в нашем материале перехват российских оккупантов и что интересного они рассказывают.

Перехват российских оккупантов: что интересного они рассказывают

Нецензурной лексики, как принято у российских военных, там достаточно. Поэтому мы заменили их словами, максимально передающими содержание.

Собеседник: — Что там, беда полная?

Оккупант: — Да, беда, потерь очень много. Просто обалдеть.

Собеседник: — А у тебя как дела? Не задело? Все хорошо?

Оккупант: — Да, меня чуть дважды не затрехсотило. На прошлой неделе ходили на спецоперацию на неделю. Там выполняли задания. Прилетело в крышу нам. Один — 200, трое — 300. У меня разорвало бронежилет, нос разорвало.

Собеседник: — Ничего себе!

Оккупант: — Там кто пойдет — взорвется на мине, оторвет ногу, кто-то вообще сразу умирает. Крышу рвет у людей просто.

Собеседник: — Это у тебя там стреляют?

Оккупант: — Да.

Собеседник: — И часто там у тебя операции?

Оккупант: — Ну, нас отправляют по очереди, я в четвертой роте, нас три взвода. Наш взвод вернулся. Сейчас пойдет следующий, потом по кругу. Были в Макеевке, пацаны лежат там, тела брошены, даже не могут своих забрать. Ни 200, ни 300 просто бросают и не забирают.

Собеседник: — А конкретики вообще нет?

Оккупант: — Нет, сказали, до конца войны или мы здесь сдохнем, вот и все.

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