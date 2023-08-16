Украина

Страх за жизнь и отсутствие мотивации: планируют ли украинцы возвращаться из-за границы

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 16 августа 2023, 08:00

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Страх за жизнь и отсутствие мотивации: планируют ли украинцы возвращаться из-за границы
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Тысячи разбитых домов и десятки погибших. Как Никополь каждый день выживает под российскими обстрелами
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