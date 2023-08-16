Страх за жизнь и отсутствие мотивации: планируют ли украинцы возвращаться из-за границы

Отечественные социологи и финансисты цифру более шісти миллионов украинцев за рубежом трансформировали в потери 10% довоенного ВВП.

Поехали преимущественно трудоспособные образованные женщины с детьми, чьих рук и ума сейчас так не хватает стране. Разумеется, все хотят вернуться в мирную страну, чтобы были работа, жилье и достаток. Но со всем этим комплектом пока большие проблемы. Да и никто, кроме нас, эту страну не отстроит и не сделает ее комфортной за нас.

А еще нам стоит позаботиться о тех, кто остался, а еще нам нужно победить врага, а еще дома — лучше всего, говорят те, кто возвращается даже через полтора года войны.

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В Польше, Германии, Чехии, Испании, Италии — на второй год полномасштабной войны за границей остаются более 6,2 млн украинцев. Это обновленная цифра ООН, и критичность для экономики уже признает наше правительство.

До полномасштабной войны в Украине не хватало три миллиона рабочих мест, то есть столько же людей приблизительно выезжали на заработки. Теперь не хватает — пять-шесть миллионов. И пока рабочие места не создадут, люди не вернутся. А те, кто остался, будут уезжать.

Также уже сейчас есть парадокс: работы мало, а на ту, что есть, люди не спешат из-за низкой зарплаты. И пока так будет, украинцы будут дальше работать на чужую экономику.

В правительстве это понимают и пытаются стимулировать бизнес, чтобы создавалось больше рабочих мест. Толчок может дать и более дешевая ипотека, но программа єОселя пока идет вяло. Скоро год от старта, а выдали две тысячи кредитов.

Но пока Россия атакует наши города, мы не начали масштабное восстановление и не создали тысячи рабочих мест, сложно людей призывать возвращаться.

Чтобы иметь лучшее представление об опыте перемещенных украинцев за год войны, а также об их намерениях и факторах, влияющих на выбор, возвращаться или нет, Управление ООН по делам беженцев провело опрос. Читай, сколько украинцев хотят вернуться домой.

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