Україна

Страх за життя і відсутність мотивації: чи планують українці повертатись з-за кордону

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 16 Серпня 2023, 08:00

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