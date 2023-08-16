Страх за життя і відсутність мотивації: чи планують українці повертатись з-за кордону

Вітчизняні соціологи та фінансисти цифру в понад шість мільйонів українців за кордоном трансформували у втрати 10% довоєнного ВВП.

Поїхали переважно працездатні освічені жінки з дітьми, чиїх рук і розуму нині так бракує країні. Зрозуміло, всі хочуть повернутись у мирну країну, щоб була робота, житло і достаток. Але з усім цим комплектом поки великі проблеми. Та й ніхто, окрім нас, цю країну не відбудує і не зробить її комфортною за нас.

А ще нам варто подбати про тих, хто залишився, а ще нам треба перемогти ворога, а ще — вдома найкраще, кажуть ті, хто повертається навіть через півтора року війни.

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У Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії, Італії — на другий рік повномасштабної війни за кордоном залишаються понад 6,2 млн українців. Це оновлена цифра ООН і критичність для економіки вже визнає наш уряд.

До повномасштабної війни в Україні не вистачало три мільйони робочих місць, тобто стільки ж людей приблизно виїжджали на заробітки. Тепер бракує — п’ять-шість мільйонів. І поки нові робочі місця не створять, люди не повернуться. А ті, хто залишився, виїжджатимуть.

Також уже зараз маємо парадокс: роботи мало, а на ту, що є, люди не поспішають через низьку зарплату. І поки так буде, українці далі працюватимуть на чужу економіку.

В уряді це розуміють та намагаються стимулювати бізнес, щоб створювалось більше робочих місць. Поштовх може дати й дешевша іпотека, але програма єОселя поки йде мляво. Скоро рік від старту, а видали — дві тисячі кредитів.

Та поки Росія атакує наші міста, ми не почали масштабну відбудову та не створили тисячі робочих місць, складно людей закликати повертатися.

Щоб мати краще уявлення про досвід переміщених українців за рік війни, а також про їхні наміри та фактори, які впливають на вибір повертатися чи ні, Управління ООН у справах біженців провело опитування. Читай, скільки українців хочуть повернутися додому.

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