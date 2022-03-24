Что на самом деле украинцы собираются делать после войны и какое эмоциональное состояние сейчас — данные соцопроса

Делать то, о чем не думали месяц назад. Радоваться простейшим вещам. Сохранять только извечное желание – обнять всю страну, свободную и независимую, а главное – мирную.

Кого война изменила, а кому только помогла стать собой. Однако, однозначно, она изменила нашу жизнь.

Социологическая группа Рейтинг в рамках проекта Украина в условиях войны провела комплексный опрос, чтобы изучить все изменения.

Экономическое положение

Конечно, беспощадные бомбардировки и массовое вынужденное переселение украинцев сказывается особенно в вопросе финансов.

Экономическое положение в результате войны не изменилось только у 18% граждан, а у 52% значительно ухудшилось.

Жизненная позиция

Однако, невзирая на несогласия, у большинства украинцев активна жизненная позиция. Именно она обеспечивает больший уровень уверенности в собственных силах преодоления жизненных трудностей, более низкий уровень отрицательных эмоций и тревоги.

Кроме того, такое эмоциональное состояние дает большие возможности для быстрой адаптации, сохранения коммуникации, возможностей частично сохранять или частично восстанавливать привычный образ жизни.

Психологическое состояние украинцев

На четвертой неделе войны украинцы пока не прибегли к угнетенным состояниям. Больше всего прослеживается само чувство агрессии против врага, что она не дает развиваться апатии. Это хорошее эволюционное достояние, которым мы сейчас можем пользоваться для борьбы за жизнь.

Исследователи также утверждают, что апатии в горячей фазе войны ждать не стоит.

Хотя гражданские женщины в основном могут чувствовать себя более незащищенными из-за физических возможностей, угрозы насилия и необходимости заботиться о детях.

Изменения в общении с близкими

Коммуникация с близкими во многом определяет эмоциональный спектр переживаний. Оставшиеся со своей семьей общаются с родными и друзьями находятся в лучшем эмоциональном состоянии, чем те, кому пришлось разделиться с семьей.

Общение с коллегами и соседями хоть и не оказывает существенного влияния, но снижает апатию и повышает активность человека.

В общем, война значительно усиливает желание быть вместе с родными и близкими людьми, в коммуникации с которыми появляется значительный ресурс.

Коммуникация во время войны

Как оказалось, нам очень важно чувствовать себя частью чего-либо. Чувство единства сейчас как никогда на высоком уровне и играет важную роль сейчас в нашей борьбе.

Особенно когда враг пытается нас разделить с помощью дезинформации, изменились способы получения достоверной информации. Центральное телевидение несколько вернуло свои позиции и доминирует среди источников. А вот судьба социальных сетей, наоборот, уменьшилась.

Восстановление Украины

Большинство украинцев довольно оптимистично настроены на восстановление страны после войны и считают, что нужно около пяти лет на полное восстановление страны.

Некоторые даже надеются отстроиться за меньше, чем год.

В целом, планы об восстановлении объединили украинцев и принесли ощущение коллективной ответственности.

Планы на жизнь после войны

Большинство украинцев планируют после войны путешествовать по Украине. Раньше не так много людей ездило по всем городам, названия которых сейчас часто звучат в новостях.

Поэтому такие идеи можно воспринимать как стремление обнять всю страну, ценность которой для каждого из нас в разы поднялась за эти очень долгие дни борьбы.

Однако останавливаться на достигнутом украинцы не планируют и некоторые из нас размышляют над получением дополнительного образования или сменой профессии.

Однако почти всех объединяет желание остаться дома или вернуться домой. Поскольку выбор уехать в чужие края был вынужден, а не взвешенно осознан.

Возвращение в дом – это как возвращение к себе, возможность себя не потерять и если и сделать выбор по изменениям, то по собственной воле, а не по принуждению.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам, назвав войны России против украинской нации государственным самоубийством.