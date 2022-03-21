Под звуки сирен украинцы рожают детей и умирают — обращение Зеленского к жителям ФРГ

На 26-й день войны России против Украины Владимир Зеленский традиционно опубликовал обращение. Однако сегодня он обращался к гражданам ФРГ, чтобы объяснить, в каких реалиях живут украинцы и за что именно мы боремся.

Таким же традиционным было и включение сирены, извещающей о воздушной тревоге, но привычное оно только для украинцев.

— Мы слышим это часами, днями, неделями. Наши люди слышат это и сразу берут детей, помогают старикам и идут в укрытие, чтобы выжить и спастись от российских ракет, — говорит Владимир Зеленский.

Со звуком этой сирены украинцы живут, работают, пытаются спать, лечатся от ран, рожают детей, умирают.

Нас побуждает защищаться желание жить в мире, равными и свободными.

Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И какое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, у вас есть сила!

Смотрите полное видео обращения Зеленского на 26-й день войны с российскими оккупантами в Украине.

Напомним, ранее Зеленский лично поблагодарил Милу Кунис и Эштона Катчера за поддержку Украины, впечатлен их решительностью.