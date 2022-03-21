Под звуки сирен украинцы рожают детей и умирают — обращение Зеленского к жителям ФРГ

На 26-й день войны России против Украины Владимир Зеленский традиционно опубликовал обращение. Однако сегодня он обращался к гражданам ФРГ, чтобы объяснить, в каких реалиях живут украинцы и за что именно мы боремся.
Таким же традиционным было и включение сирены, извещающей о воздушной тревоге, но привычное оно только для украинцев.
— Мы слышим это часами, днями, неделями. Наши люди слышат это и сразу берут детей, помогают старикам и идут в укрытие, чтобы выжить и спастись от российских ракет, — говорит Владимир Зеленский.
Со звуком этой сирены украинцы живут, работают, пытаются спать, лечатся от ран, рожают детей, умирают.
Со звуком этой сирены украинцы живут, работают, пытаются спать, лечатся от ран, рожают детей, умирают.
Нас побуждает защищаться желание жить в мире, равными и свободными.
Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И какое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, у вас есть сила!
Смотрите полное видео обращения Зеленского на 26-й день войны с российскими оккупантами в Украине.
Напомним, ранее Зеленский лично поблагодарил Милу Кунис и Эштона Катчера за поддержку Украины, впечатлен их решительностью.