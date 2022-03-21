Під звуки сирен українці народжують дітей і помирають — звернення Зеленського до жителів ФРН

На 26-й день війни Росії проти України Володимир Зеленський традиційно опублікував звернення. Однак сьогодні він говорив до громадян ФРН, щоб пояснити, в яких реаліях живуть українці та за що саме ми боремось.
Таким же традиційним було й увімкнення сирени, що сповіщає про повітряну тривогу, але звичне воно лише для українців.
— Ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це та одразу беруть дітей, допомагають старим та йдуть в укриття, щоб вижити та врятуватись від російських ракет, — говорить Володимир Зеленський.
Зі звуком цієї сирени українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають.
Зі звуком цієї сирени українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають.
Нас спонукає захищатися бажання жити в мирі, рівними та вільними.
Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!
Дивіться повне відео звернення Зеленського на 26-й день війни з російськими окупантами в Україні.
Нагадаємо, раніше Зеленський особисто подякував Мілі Куніс та Ештону Катчеру за підтримку України, вражений їхньою рішучістю.