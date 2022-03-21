Під звуки сирен українці народжують дітей і помирають — звернення Зеленського до жителів ФРН

На 26-й день війни Росії проти України Володимир Зеленський традиційно опублікував звернення. Однак сьогодні він говорив до громадян ФРН, щоб пояснити, в яких реаліях живуть українці та за що саме ми боремось.

Таким же традиційним було й увімкнення сирени, що сповіщає про повітряну тривогу, але звичне воно лише для українців.

— Ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це та одразу беруть дітей, допомагають старим та йдуть в укриття, щоб вижити та врятуватись від російських ракет, — говорить Володимир Зеленський.

Зі звуком цієї сирени українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають.

Нас спонукає захищатися бажання жити в мирі, рівними та вільними.

Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!

Дивіться повне відео звернення Зеленського на 26-й день війни з російськими окупантами в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський особисто подякував Мілі Куніс та Ештону Катчеру за підтримку України, вражений їхньою рішучістю.