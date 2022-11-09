Подорвались на мине: в Харьковской области погибли работники автодора

Россияне обстреляли Двуреченскую общину. Оккупанты продолжают стрелять по населенным пунктам области из минометов и артиллерии.

Накануне на трассе между Чугуевым и Купянском подорвались на мине работники автодора, еще двое коллег — в больнице, но угрозы для их жизни нет.

Этот участок дороги на деоккупированной территории ремонтируют уже продолжительное время. Перед тем, как разрешить восстановительные работы — саперы здесь все проверили, уверяют в областном автодоре.

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— Сотрудники работали на том же месте, где они работали месяц назад, то есть они понимали, что там уже безопасно. Сработавшее взрывное устройство находилось на значительной глубине в насыпи земли вне зоны срабатывания локаторов металлоискателей, — рассказывает начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрей Алексеев.

Крайне важно понимать, что даже после работы саперов опасность все равно сохраняется.

Напомним, ранее мы рассказывали о перечне мест, где чаще всего встречаются вражеские мины.